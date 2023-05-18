Штраф за роботу без POS-терміналів: влітку можуть розпочатись перевірки ФОПів

У липні для ФОПів може повернутися довоєнна система оподаткування та штрафів. Зокрема підприємці будуть нести покарання за невидачу чеків після оплати.

ФОПів штрафуватимуть за роботу без РРО

Ще з 1 січня 2022 року підприємці уже мають працювати з РРО, якщо мають валютну виручку, чи POS-термінал/інтернет еквайринг. Проте після початку повномасштабного вторгнення контроль за виконанням цієї умови значно послабили.

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В значенні, що якщо ми не видаємо чек, штраф за це порушення, що здійснене в період дії воєнного часу не застосовують. Законопроєкт це послаблення анулює і з 1 липня за невидачу чека повертається штраф в розмірі 100% – 150% від суми придбаного товару, без видачі чека. Тому варто буде задуматись про встановлення РРО/ПРРО,

– пояснив Михайло Смоктович, Бухгалтер та експерт з ведення ФОПів.

Нагадаємо! У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №8401, який передбачає повернення з 1 липня 2023 року умов ведення ФОПів до довоєнного рівня. Проте за цей проєкт ще не проголосували.

Також можуть ввести такі зміни:

повернення планових перевірок;

Вони не сильно вплинуть на роботу підприємців, але якщо ФОП працює без реєстрації та не платить податки – його оштрафують.

скасування пільги по сплаті єдиного податку;

Тепер ФОПи 1 та 2 групи обов'язково сплачуватимуть цей податок, який раніше був добровільним.

скасування 2% від прибутку для ФОПів 3 групи.

ФОПи, які нині на цій ставці переведуться автоматично на ту групу та ставку, з якої прийшли на 2%.

Які податки зараз сплачують підприємці

ФОП 1 групи:

ЄСВ – 1 474 гривні;

єдиний податок – 268,4 гривні.

ФОП 2 групи:

ЄСВ – 1 474 гривні:

єдиний податок – 1 340 гривень.

ФОП 3 групи: