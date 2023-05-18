Штраф за роботу без POS-терміналів: влітку можуть розпочатись перевірки ФОПів
У липні для ФОПів може повернутися довоєнна система оподаткування та штрафів. Зокрема підприємці будуть нести покарання за невидачу чеків після оплати.
ФОПів штрафуватимуть за роботу без РРО
Ще з 1 січня 2022 року підприємці уже мають працювати з РРО, якщо мають валютну виручку, чи POS-термінал/інтернет еквайринг. Проте після початку повномасштабного вторгнення контроль за виконанням цієї умови значно послабили.
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В значенні, що якщо ми не видаємо чек, штраф за це порушення, що здійснене в період дії воєнного часу не застосовують. Законопроєкт це послаблення анулює і з 1 липня за невидачу чека повертається штраф в розмірі 100% – 150% від суми придбаного товару, без видачі чека. Тому варто буде задуматись про встановлення РРО/ПРРО,
– пояснив Михайло Смоктович, Бухгалтер та експерт з ведення ФОПів.
Також можуть ввести такі зміни:
- повернення планових перевірок;
Вони не сильно вплинуть на роботу підприємців, але якщо ФОП працює без реєстрації та не платить податки – його оштрафують.
- скасування пільги по сплаті єдиного податку;
Тепер ФОПи 1 та 2 групи обов'язково сплачуватимуть цей податок, який раніше був добровільним.
- скасування 2% від прибутку для ФОПів 3 групи.
ФОПи, які нині на цій ставці переведуться автоматично на ту групу та ставку, з якої прийшли на 2%.
Які податки зараз сплачують підприємці
ФОП 1 групи:
- ЄСВ – 1 474 гривні;
- єдиний податок – 268,4 гривні.
ФОП 2 групи:
- ЄСВ – 1 474 гривні:
- єдиний податок – 1 340 гривень.
ФОП 3 групи:
- ЄСВ – 1 474 гривні;
- єдиний податок – 5% від доходу, або 3%, якщо додатково сплачує ПДВ.