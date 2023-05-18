ФЛП будут штрафовать за работу без РРО

Еще с 1 января 2022 года предприниматели уже должны работать с РРО, если имеют валютную выручку или POS-терминал/интернет эквайринг. Однако после начала полномасштабного вторжения контроль за исполнением этого условия значительно ослабили.

Читайте также Льготу для ФЛП на уплату единого налога отменят

В значении, что если мы не выдаем чек, штраф за это нарушение, совершенное в период действия военного времени, не применяют. Законопроект это послабление аннулирует и с 1 июля за невыдачу чека возвращается штраф в размере 100% – 150% от суммы приобретенного товара, без выдачи чека. Поэтому стоит задуматься об установке РРО/ПРРО,

– объяснил Михаил Смоктович, Бухгалтер и эксперт по ведению ФЛП.

Напомним! В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №8401, предусматривающий возвращение с 1 июля 2023 года условий ведения ФЛП до довоенного уровня. Однако за этот проект еще не проголосовали.

Также могут быть введены следующие изменения:

возврат плановых проверок;

Они не сильно повлияют на работу предпринимателей, но если ФЛП работает без регистрации и не платит налоги – его оштрафуют.

отмена льготы по уплате единого налога;

Теперь ФЛП 1 и 2 группы будут обязательно платить этот налог, который ранее был добровольным.

отмена 2% от прибыли для ФЛП 3 группы.

ФЛП, которые сейчас на этой ставке, переведутся автоматически на ту группу и ставку, из которой пришли на 2%.

Какие налоги сейчас платят предприниматели

ФЛП 1 группы:

ЕСВ – 1474 гривны;

единый налог – 268,4 гривны.

ФЛП 2 группы:

ЕСВ – 1 474 гривны:

единый налог – 1340 гривен.

ФЛП 3 группы: