Что будет с налогами для ФЛПов

С июля власти могут отменить льготу на уплату единого налога для предпринимателей 1 и 2 группы. То есть теперь ФЛП обязательно будут платить этот взнос.

Читайте также Какие налоги будут платить ФЛП в мае

Напомним! Ранее Единый налог был добровольным к уплате во время военного положения.

Также законопроектом, за который еще не проголосовано, предусмотрены следующие изменения:

Будут штрафовать за работу без PPO

С 1 июля за невыдачу чека возвращается штраф в размере 100% – 150% от суммы приобретенного товара, без выдачи чека.

Вернут плановые проверки

Они не сильно повлияют на предпринимателей, хотя работающие без официального оформления и не платящие налоги будут вынуждены заплатить штраф.

Отменят льготу 2% для ФЛП 3 группы

ФЛПы, которые находятся на этой ставке, переводятся автоматически на ту группу и ставку, из которой пришли на 2%.

Какие налоги сейчас платят предприниматели

ФЛП 1 группы:

ЕСВ – 1474 гривны;

единый налог – 268,4 гривны;

ФЛП 2 группы:

ЕСВ – 1 474 гривны:

единый налог – 1340 гривен;

ФЛП 3 группы: