Що буде з податками для ФОПів
З липня влада може скасувати пільгу на сплату єдиного податку для підприємців 1 та 2 групи. Тобто тепер ФОПи обов'язково сплачуватимуть цей внесок.
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Також законопроєктом, за який ще не проголосовано, передбачені наступні зміни:
- Штрафуватимуть за роботу без PPO
З 1 липня за невидачу чека повертається штраф в розмірі 100% – 150% від суми придбаного товару, без видачі чека.
- Повернуть планові перевірки
Вони не сильно вплинуть на підприємців, хоча ті хто працює без офіційного оформлення й не сплачує податки, будуть вимушені заплатити штраф.
- Скасують пільгу 2% для ФОПів 3 групи
ФОПи, які перебувають на цій ставці переводяться автоматично на ту групу та ставку, з якої прийшли на 2%.
Які податки зараз платять підприємці
ФОП 1 групи:
- ЄСВ – 1 474 гривні;
- єдиний податок – 268,4 гривні;
ФОП 2 групи:
- ЄСВ – 1 474 гривні:
- єдиний податок – 1 340 гривень;
ФОП 3 групи:
- ЄСВ – 1 474 гривні;
- єдиний податок – 5% від доходу, або 3%, якщо додатково сплачує ПДВ.