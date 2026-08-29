Податок на посилки до 150 євро: як скасування пільги вдарить по тіньових схемах

Нині посилки з закордонних маркетплейсів вартістю до 150 євро в Україні не оподатковують завдяки пільзі. Цю шпарину можуть використовувати для тіньового імпорту.

Яким податком планують обкласти міжнародні посилки

В Україні готуються скасувати пільгу, яка звільняє від податку на додану вартість міжнародні посилки, які коштують менш як 150 євро. Натомість планують запровадити оподаткування посилок ПДВ зі ставкою 20%.

Як розповів в інтерв'ю 24 Каналу міністр фінансів України Сергій Марченко, це роблять з метою вирівнювання умов для конкуренції українських та іноземних виробників, а також для боротьби з фінансовими схемами при імпорті.

Міністр говорить, що нині за рахунок пільги в Україну постачаються великі обсяги товарів, які конкурують з продукцією українського бізнесу, але мають податкову преференцію.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Зараз Україна ставить іноземних виробників у краще становище, аніж наш власний бізнес. Цю ситуацію потрібно виправити. Український підприємець завжди платив 20% ПДВ. Іноземні онлайн-продавці та імпортери – ні. Скасування пільги усуває дискримінаційні умови для національного виробника, і вперше за довгі роки створює умови для чесної конкуренції.

Наразі влада готує рішення про скасування пільги. За очікуваннями, нові правила можуть запрацювати у 2027 році. Днями Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики втретє рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт №15112-д з правками.

Як це вплине на тіньову економіку

За словами міністра Марченка, існування неоподатковуваного порогу стимулює використання міжнародних посилок для мінімізації податкових платежів. Великі партії товарів можуть імпортувати з застосуванням схем дроблення відправлень.

Тому скасування пільги є частиною зусиль України для детінізації економіки, яка лежить в основі програм співпраці з Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом.

Посадовець говорить, що запит на оподаткування дешевого імпорту надходить від десятків об'єднань бізнесу та окремих компаній. Очікують, що реформа забезпечить близько 10 мільярдів гривень додаткових надходжень до бюджету щороку.

Нагадаємо, тіньова економіка призводить до втрат для державного бюджету України. Наприклад, десять найбільших незаконних схем бізнесу можуть коштувати бюджету 500 – 600 мільярдів гривень на рік.