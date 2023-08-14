Не дати окупантам зупинити бізнес: Шмигаль розповів про посилення захисту енергосистеми

Російські окупанти планують знову спробувати завдати шкоди українській енергосистемі. Ворог сподівається, що це дозволить демотивувати бізнес та населення.

Уряд багато разів наголошував на тому, що українському бізнесу та споживачам варто готуватися до важкої зими. Російські окупанти продовжують атакувати енергосистему, аби залишити українців без світла, поширити паніку та безнадію.

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Захист енергосистеми будується, але готуватися варто до всього

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, наразі відновлення енергетичної системи України відбувається за графіком. Глава уряду наголосив, що атаки росіян на об'єкти енергетичної інфраструктури – дуже ймовірний сценарій розвитку подій, тому впроваджуються заходи, аби її потужність від цього не страждала.

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По АЕС: відремонтовано 5 атомних блоків, ще 4 у ремонті. По ТЕС: відремонтовано 62% енергоблоків від запланованих. По ТЕЦ: відремонтовано 70%. По ГЕС: відремонтовано та перебувають в ремонті 32 агрегати,

– повідомив Шмигаль.

Він додав, що "Укренерго" вже встигло відремонтувати магістральні мережі на 80%. Що стосується високовольтних станцій, то їх вже вдалося відновити до довоєнного стану.

Також глава уряду запевнив, що вже зараз формується багаторівневий захист для енергетичних об'єктів, але усім варто готуватися до різних варіантів розвитку подій.