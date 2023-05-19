Glovo вже інвестував в Україну 80 мільйонів євро: які плани будує компанія

Іспанський стартап з доставки їжі Glovo не скупиться на інвестиції в український ринок. Компанія вірить, що зможе досягнути в Україні високих показників попри важкі умови.

Співзасновник Glovo Саша Мішо розповів про те, чому компанія інвестувала в український ринок десятки мільйонів євро та чому саме Україна є таким важливим напрямком розвитку бізнесу. Повномасштабна війна змусила Glovo припинити діяльність в Україні, але пауза тривала лише кілька днів.

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Чому Glovo інвестує в Україну

За словами Саші Мішо, загалом з 2018 року (моменту, коли Glovo зайшов на український ринок), в наш офіс було інвестовано 80 мільйонів євро. Сюди увійшли витрати на маркетинг, інфраструктуру та операційну діяльність. Втім, інвестиції швидко себе окупили, і прямо зараз український офіс Glovo не коштує компанії абсолютно нічого.

Український офіс вийшов на самоокупність, якщо відкинути підтримку головного офісу у вигляді інженерів, інфраструктури тощо. Сам бізнес в Україні як такий нам не коштує нічого,

– заявив співзасновник компанії.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Також він розповів, як позначилася війна на діяльності компанії. Зокрема, він вражений стійкістю українців та тим, як швидко вдалося відносити бізнес.

"Коли ми зупинили все, курʼєри почали використовувати Telegram та інші додатки для здійснення соціальних доставок. Ресторани та магазини також хотіли продовжувати роботу. Тому вже за кілька днів місцева команда сказала, що нам потрібно відновити бізнес", – розповів підприємець.

Окрім того, Україна вражає компанію своєю інноваційністю, тому найбільш передові рішення тестуються саме тут, а не в інших країнах.

"Місцева команда в Україні демонструє велику інноваційність. Ми запускаємо нові сервіси, яких немає в інших країнах. Наприклад, ми вперше впровадили телемедицину в нашому застосунку в Україні", – підсумував бізнесмен.