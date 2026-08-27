Україні бракує робочих рук: скільки мігрантів з Індії вже приїхали і чи справді вони потрібні

В Україні дедалі частіше обговорюють можливе збільшення кількості трудових мігрантів, зокрема з Індії. Водночас офіційні дані свідчать, що масштаб міграції поки далекий від того, щоб говорити про "засилля" іноземців.

Іноземців в Україні стало значно менше

За сім місяців 2026 року постійні посвідки на проживання в Україні отримали 1899 іноземців, із них лише 8 – мігранти з Індії, пише OBOZ.

Після початку повномасштабної війни кількість іноземців в Україні суттєво скоротилася. Причина очевидна: війна зменшила привабливість країни як для студентів, так і для іноземних працівників. Для порівняння:

у 2021 році в Україні навчалися до 77 тисяч іноземних студентів;

у 2026 році їх залишилося близько 21,2 тисяча;

у 2021 році іноземці отримали 21,7 тисячу дозволів на роботу;

у 2025 році таких дозволів було лише 9,5 тисяч.

Схожа ситуація і з посвідками на проживання. У 2026 році найбільше постійних посвідок отримали громадяни Росії – 606 документів. Для порівняння, громадяни Індії отримали лише 8.

Понад 75% усіх виданих постійних посвідок припадає на громадян шести країн: Росії, Молдови, Азербайджану, Вірменії, Білорусі та Грузії.

Іноземці в Україні / інфографіка OBOZ

Чому бізнесу потрібні трудові мігранти і чи можна обійтись без них

Попри невелику кількість трудових мігрантів, український ринок праці має протилежну проблему – дефіцит кадрів.

За даними Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, у липні 66% опитаних бізнесів назвали нестачу кадрів перешкодою для роботи. У деяких регіонах цей показник перевищує 80%.

Серед галузей найбільше кадрове питання зачіпає хімічну промисловість, виробництво будматеріалів, металургію та металообробку.

Проте, за оцінками уряду, потенційний резерв працівників в Україні ще є. Йдеться про людей, які зараз не працюють, але потенційно можуть вийти на ринок праці. Серед них:

Близько 120 тисяч матерів дітей з інвалідністю; 500 тисяч. матерів із дітьми до трьох років; 750 тисяч студентів; Близько 2,5 мільйонів людей з інвалідністю; 1,6 мільйона інших економічно неактивних людей працездатного віку.

Ще один потенційний резерв – пенсіонери. Із приблизно 10,4 мільйонів пенсіонерів зараз працюють близько 2,5 мільйонів. Таким чином, теоретично Україна може частково компенсувати нестачу кадрів за рахунок активізації тих громадян, які зараз не працюють.

Бізнес або підвищує зарплати, або шукає працівників за кордоном

Кадровий дефіцит уже впливає на політику роботодавців. Компаніям доводиться підвищувати зарплати, покращувати умови праці та шукати нові способи залучення людей.

Але якщо навіть підвищення оплати не дозволяє закрити вакансії, одним із варіантів стає залучення трудових мігрантів.

Тому подальша потреба України в іноземних працівниках значною мірою залежатиме від двох факторів: скільки українців повернеться з-за кордону та наскільки зросте економічна активність населення всередині країни.

Фактично питання трудових мігрантів для України поступово стає не стільки питанням їхньої кількості, скільки питанням того, чи зможе український бізнес знайти достатньо працівників для відновлення та розвитку економіки.