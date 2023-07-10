Україна вже виділила 23 мільярди на відновлення: чому на місцях повільно освоюють кошти

Війна ще триває, але відбудова України вже розпочалася. На цей процес вже виділяють мільярди гривень, але через повільну реакцію він поки майже не зрушує з мертвої точки.

Україна не збирається очікувати на завершення війни та вже активно намагається почати відбудову усього, що зруйнували російські окупанти. Гроші на відновлення багатьох будівель є, але поки що процес проходить не так активно, як цього хотілося б.

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Скільки грошей вже виділили на відбудову

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Кабмін вже виділив на процес відбудови України 23,7 мільярда гривень. Втім, на місцях кошти засвоюють вкрай повільно, тому можна констатувати, що активний запуск процесу відновлення ще не відбувся.

Урядовці провели нараду, аби дати поштовх відбудові та не розтягувати боротьбу з наслідками війни з російськими окупантами.

Україна вже розпочала відновлення. Є всі ресурси та можливості для відновлення зараз, не чекаючи завершення війни. Провели нараду з керівниками ОВА та профільними міністерствами. Обговорили хід відновлення та проблемні питання, які заважають швидко рухатися вперед,

– сказав Шмигаль.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зіви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Одне з критичних питань – допомогти людям відновити пошкоджене окупантами житло. Програма "Відновлення" вже працює, тепер головне завдання полягає у збільшенні виплат. Електронна система компенсації повинна розпочати свою роботу вже у серпні.

Також прем'єр попросив глав ОВА у разі виникнення бюрократичних перешкод негайно повідомляти про них міністрів, а не гальмувати процес відбудови України.