Критична експортна галузь України: скільки ІТ-фахівців змогли отримати бронь

ІТ-сфера України генерує мільярди доларів. Її вважають критичною для експорту, але не надто впливає на рішення про бронювання від мобілізації.

Яка ситуація з бронюванням ІТ-фахівців

Як повідомили у Мінцифри, станом на 15 березня тимчасове бронювання від мобілізації отримали не так багато фахівців з ІТ-сфери. Зараз їх 2600 з близько 200 компаній.

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Ще приблизно 2600 спеціалістів перебувають у черзі на бронювання. Їхні документи перевіряють Генеральний штаб та Міністерство економіки.

Найпоширеніший шлях для компанії забронювати співробітників - отримати статус критично важливого для функціонування економіки підприємства. Його компанії надають на рік, а для продовження статусу потрібно ще раз подати необхідні документи,

– повідомили у Мінцифри.

У січні в Україні від мобілізації було заброньовано 3498 ІТ-фахівців. З них 1500 отримали повторне бронювання.

За даними Мінцифри, станом на зараз в Україні є приблизно 346 тисяч фахівців, які працюють у сфері ІТ. Також зараз на розгляді перебувають документи від 368 ІТ-компаній, які претендують на статус критично важливого підприємства.