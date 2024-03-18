Какова ситуация с бронированием ІТ-специалистов

Как сообщили в Минцифры, по состоянию на 15 марта временное бронирование от мобилизации получили не так много специалистов из ІТ-сферы. Сейчас их 2600 из около 200 компаний.

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Еще примерно 2600 специалистов находятся в очереди на бронирование. Их документы проверяют Генеральный штаб и Министерство экономики.

Самый распространенный путь для компании забронировать сотрудников – получить статус критически важного для функционирования экономики предприятия. Его компании предоставляют на год, а для продления статуса нужно еще раз подать необходимые документы,

– сообщили в Минцифры.

В январе в Украине от мобилизации было забронировано 3498 ИТ-специалистов. Из них 1500 получили повторное бронирование.

По данным Минцифры, по состоянию на сейчас в Украине есть примерно 346 тысяч специалистов, работающих в сфере ИТ. Также сейчас на рассмотрении находятся документы от 368 ИТ-компаний, которые претендуют на статус критически важного предприятия.