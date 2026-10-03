ЄСВ для ФОП у 2026 році: скільки та коли доведеться сплатити

Для ФОПів, які сплачують ЄСВ за себе, у 2026 році мінімальний внесок становить 1 902,34 гривні на місяць. За три місяці підприємець має перерахувати щонайменше 5 707,02 гривні, а за весь рік – 22 828,08 гривні.

Коли ФОП потрібно платити ЄСВ

ЄСВ за себе підприємець сплачує раз на квартал. Гроші мають надійти до 20 числа місяця, який іде після звітного кварталу. Розмір внеску прив'язаний до мінімальної зарплати, повідомили у ПФУ.

Цього року вона становить 8 647 гривень, а ставка ЄСВ – 22%. Саме тому мінімальний платіж за місяць дорівнює 1 902,34 гривні.

У 2026 році крайні строки такі:

за січень – березень – до 20 квітня;

за квітень – червень – до 20 липня;

за липень – вересень – до 20 жовтня;

за жовтень – грудень – до 20 січня 2027 року.

Тобто у жовтні настає черга сплачувати ЄСВ за третій квартал. Якщо підприємець платить мінімальний внесок, потрібно перерахувати 5 707,02 гривні.

Кому дозволено не сплачувати внесок

Є категорії фізичних осіб-підприємців, які можуть не платити ЄСВ за себе. Серед них – підприємці, які отримують пенсію за віком або за вислугу років, а також ФОП з інвалідністю.

Ще один поширений випадок – підприємець одночасно працює за трудовим договором. Якщо роботодавець сплачує за нього ЄСВ у розмірі не меншому за мінімальний, підприємець може не сплачувати цей внесок за себе.

Окремі правила передбачені для мобілізованих ФОП. Є свої нюанси й для підприємців на загальній системі, які не отримують доходу.

Яким може бути найбільший внесок

Мінімальний ЄСВ – не єдина сума, яка передбачена у 2026 році. Максимальна база для його нарахування становить 172 940 гривень. Це 20 мінімальних зарплат.

Якщо застосувати ставку 22%, максимальний внесок становитиме 38 046,80 гривні на місяць.

Для підприємця, який платить мінімальний ЄСВ, головна сума, яку варто запам'ятати, – 1 902,34 гривні на місяць.

ЄСВ важливий не лише через сам обов'язок сплачувати внесок. Від цих платежів залежить страховий стаж. Якщо за місяць сплачено не менше мінімального внеску, такий період зараховується до страхового стажу у повному обсязі.

Нагадаємо, що підприємці, які отримують пенсію не звільняються від сплати ЄСВ. У податковій зазначили, що підприємець, що набуває права виходу на пенсію за віком, має сплатити ЄСВ за весь місяць, коли став пенсіонером.