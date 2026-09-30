Скільки платитимуть ФОПи у жовтні

Основні ставки податків для ФОПів у 2026 році прив'язані до соціальних показників, встановлених на початку року, повідомляє ДПС.

Так, мінімальна зарплата становить 8 647 гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 328 гривень. Тому для підприємців на спрощеній системі у жовтні діятимуть такі ставки:

ФОП І групи – єдиний податок до 332,80 гривень на місяць; ФОП ІІ групи – єдиний податок до 1 729,40 гривень на місяць; ФОП ІІІ групи – 5% від доходу без ПДВ або 3% із ПДВ; Військовий збір для І та ІІ груп – 864,70 гривні на місяць; Військовий збір для ІІІ групи – 1% від доходу; Мінімальний ЄСВ – 1 902,34 гривні на місяць.

При цьому суми єдиного податку для першої та другої груп є максимальними. Конкретну ставку в межах, визначених Податковим кодексом, встановлює місцева рада.

Що може змінитися у 2027 році

Окремо від чинних ставок урядові розрахунки на 2027 рік передбачають можливе підвищення податків, які залежать від мінімальної зарплатні. Однак ці цифри не варто сприймати як уже остаточно встановлені – вони залежать від ухвалення та остаточної редакції Державного бюджету на 2027 рік.

У законопроєкті про Держбюджет закладено:

мінімальну зарплату – 9 546 гривень;

прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 691 гривню.

Якщо ці показники будуть затверджені на такому рівні, мінімальний ЄСВ становитиме 2 100,12 гривень на місяць, або 6 300,36 гривень за квартал. Також може зрости максимальна ставка єдиного податку:

для 1 групи – до 369,10 гривень на місяць;

для 2 групи – до 1 909,20 гривень на місяць.

Натомість військовий збір для ФОП І та ІІ груп за чинною формулою становитиме 954,60 гривні на місяць, тобто 10% мінімальної зарплати.



