Сколько будут платить ФЛП в октябре

Основные налоговые ставки для ФЛП в 2026 году привязаны к социальным показателям, установленным в начале года, сообщает ГПСУ.

Так, минимальная зарплата составляет 8 647 гривен, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3 328 гривен. Поэтому для предпринимателей, работающих по упрощенной системе, в октябре будут действовать следующие ставки:

ФЛП I группы – единый налог до 332,80 гривен в месяц; ФЛП II группы – единый налог до 1 729,40 гривен в месяц; ФЛП III группы – 5 % от дохода без НДС или 3 % с НДС; Военный сбор для I и II групп – 864,70 гривен в месяц; Военный сбор для III группы – 1 % от дохода; Минимальный ЕСВ – 1 902,34 гривны в месяц.

При этом суммы единого налога для первой и второй групп являются максимальными. Конкретную ставку в пределах, определенных Налоговым кодексом, устанавливает Рада.

Что может измениться в 2027 году

Помимо действующих ставок, правительственные расчеты на 2027 год предусматривают возможное повышение налогов, которые зависят от минимальной зарплаты. Однако эти цифры не следует воспринимать как уже окончательно установленные – они зависят от принятия и окончательной редакции Государственного бюджета на 2027 год.

В законопроекте о Госбюджете заложено:

минимальную зарплату – 9 546 гривен;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3 691 гривна.

Если эти показатели будут утверждены на таком уровне, минимальный ЕСВ составит 2 100,12 гривен в месяц, или 6 300,36 гривен за квартал. Также может вырасти максимальная ставка единого налога:

для 1 группы – до 369,10 гривен в месяц;

для 2-й группы – до 1 909,20 гривен в месяц.

В свою очередь, военный сбор для ФЛП I и II групп по действующей формуле составит 954,60 гривны в месяц, то есть 10% от минимальной зарплаты.