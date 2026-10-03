Когда ФЛП необходимо уплачивать ЕСВ

ЕСВ за себя предприниматель уплачивает раз в квартал. Деньги должны поступить до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Размер взноса привязан к минимальной зарплате, сообщили в ПФУ.

В этом году она составляет 8 647 гривен, а ставка ЕСВ – 22%. Именно поэтому минимальный платеж за месяц равен 1 902,34 гривны.

В 2026 году крайние сроки следующие:

за январь – март – до 20 апреля;

за апрель – июнь – до 20 июля;

за июль – сентябрь – до 20 октября;

за октябрь – декабрь – до 20 января 2027 года.

То есть в октябре наступает очередь уплачивать ЕСВ за третий квартал. Если предприниматель платит минимальный взнос, необходимо перечислить 5 707,02 гривны.

Кому разрешено не платить взнос

Существуют категории физических лиц-предпринимателей, которые могут не платить ЕСВ за себя. Среди них – предприниматели, получающие пенсию по возрасту или за выслугу лет, а также ФЛП с инвалидностью.

Еще один распространенный случай – предприниматель одновременно работает по трудовому договору. Если работодатель уплачивает за него ЕСВ в размере не менее минимального, предприниматель может не уплачивать этот взнос за себя.

Отдельные правила предусмотрены для мобилизованных ФЛП. Есть свои нюансы и для предпринимателей, работающих по общей системе, которые не получают дохода.

Какой может быть максимальный взнос

Минимальный ЕСВ – не единственная сумма, предусмотренная в 2026 году. Максимальная база для его начисления составляет 172 940 гривен. Это 20 минимальных зарплат.

Если применить ставку 22%, максимальный взнос составит 38 046,80 гривен в месяц.

Для предпринимателя, который платит минимальный ЕСВ, главная сумма, которую стоит запомнить, – 1 902,34 гривны в месяц.

ЕСВ важен не только из-за самой обязанности уплачивать взнос. От этих платежей зависит страховой стаж. Если за месяц уплачено не менее минимального взноса, такой период засчитывается в страховой стаж в полном объеме.

Напомним, что предприниматели, получающие пенсию, не освобождаются от уплата ЕСВ. В налоговой службе отметили, что предприниматель, приобретающий право на выход на пенсию по возрасту, должен уплатить ЕСВ за весь месяц, в котором он стал пенсионером.