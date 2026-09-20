Когда ФЛП может не платить ЕСВ

Физическое лицо-предприниматель, приобретающее право на пенсию по возрасту или по выслуге лет, должно уплатить ЕСВ за весь месяц, в котором оно стало пенсионером. Об этом сообщает ГПСУ.

То есть дата выхода на пенсию не имеет значения. Если предприниматель, например, получил право на пенсию 14 сентября, уплатить ЕСВ только за 14 дней сентября нельзя.

Месяц, в котором лицо приобрело право на пенсию по возрасту или по выслуге лет, либо статус лица с инвалидностью, и получает в соответствии с законом пенсию или социальную помощь, относится к базовому отчетному периоду, за который уплачивается единый взнос,

– подчеркнули в налоговой службе.

Поэтому за месяц выхода на пенсию ЕСВ необходимо начислить, рассчитать и уплатить в установленном порядке. Освобождение от уплаты единого взноса начинается со следующего месяца после приобретения статуса пенсионера.

Нужно ли уведомлять налоговую службу о выходе ФЛП на пенсию

Отдельно обращаться в налоговую службу с заявлением о выходе на пенсию ФЛП не требуется. Информацию о новых пенсионерах Государственная налоговая служба получает от Пенсионного фонда Украины. В частности, передается информация о:

пенсионеров по возрасту;

лиц, получивших пенсию за выслугу лет;

людей со статусом инвалида;

лиц, достигших пенсионного возраста в соответствии со статьей 26 Закона № 1058-IV;

ФЛП, которые приобрели статус пенсионера.

Напомним, что размер минимального страхового взноса определяется расчетным образом. Это произведение минимального размера заработной платы и размера установленного законом взноса: 8 647 гривен × 22% = 1 902,34 гривны в месяц.

При этом максимальная база для начисления ЕСВ теперь составляет 172 940 гривен (то есть 20 минимальных заработных плат).