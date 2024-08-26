Сміливість понад усе: скільки нових компаній з'явилося в Україні у 2024 році

Попри війну українці продовжують активно розвивати бізнес та відкривати власну справу. Перше півріччя 2024 року показало просто неймовірну динаміку.

Чудова динаміка

Як свідчать дані Єдиного державного реєстру, у перші 6 місяців 2024 року в Україні відкрилося понад 18 тисяч нових компаній. Торік в той самий період показник був схожий, тобто попри важкі умови українцям вдається тримати темп.

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З них 69% або близько 12 тисяч – це товариства з обмеженою відповідальністю. На другому місці – ГО, понад 1700 реєстрацій. Трійку лідерів замикають благодійні організації, вони складають 6,5% від загального обсягу.

Які підприємства відкривають в Україні / Інфографіка Опендатабот

Який регіон є найактивнішим

Найбільше нових компаній зареєстрували у Києві – 5600. 1500 нових компаній зареєстровано у Львівській області – 1500, трішки менше на Дніпропетровщині – 1400.