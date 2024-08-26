Замечательная динамика

Как свидетельствуют данные Единого государственного реестра, в первые 6 месяцев 2024 года в Украине открылось более 18 тысяч новых компаний. В прошлом году в тот же период показатель был похож, то есть несмотря на тяжелые условия украинцам удается держать темп.

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Из них 69% или около 12 тысяч – это общества с ограниченной ответственностью. На втором месте – ОО, более 1700 регистраций. Тройку лидеров замыкают благотворительные организации, они составляют 6,5% от общего объема.

Какие предприятия открывают в Украине / Инфографика Опендатабот

Какой регион является самым активным

Больше всего новых компаний зарегистрировали в Киеве – 5600. 1500 новых компаний зарегистрировано во Львовской области – 1500, немного меньше на Днепропетровщине – 1400.