Положительные изменения показателей

Консолидированный чистый доход "Новой почты" в первом полугодии 2024 года составил 24,45 миллиарда гривен. Это на 22,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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Однако консолидированная чистая прибыль составила 1,48 миллиарда гривен, то есть показатель упал на 36,9% Валовая прибыль показала положительную динамику – 6,05 миллиарда гривен (+10,1%).

Операционная прибыль уменьшилась на 9,2% до 3,17 миллиарда гривен. 70 миллионов гривен компания потратила на приобретение дочернего предприятия, инвестрасходы на оборотные активы выросли на 20% и составили 3,54 миллиарда гривен.

Что с остатком средств

В первом полугодии 2024 года остатки средств "Новой почты" составили 5,39 миллиарда гривен. Это меньше, чем предыдущий показатель (6,55 миллиарда), но больше, чем в прошлом году (4,47 миллиарда).