Подготовка продолжается

Как рассказал глава ФГИУ Виталий Коваль, технически ТРЦ Ocean Plaza в Киеве готов к приватизации. Акционеры выполнили необходимую документальную работу.

Читайте также На рынке паника: российские компании могут обанкротиться из-за санкций на важное сырье

С технической точки зрения, Ocean Plaza уже готов к приватизации. Мы провели всю необходимую подготовительную работу,

– сказал он.

Долг перед россиянами

Еще на этапе строительства в ТРЦ возник долг перед кипрской Ethoder Investments, которая принадлежит Ротенбергам, на сумму в 200 миллионов долларов.

Сейчас решение вопроса о долге торгового центра находится в судебной плоскости. После того как суд примет окончательное решение, будет определено, будем ли продавать Ocean Plaza вместе с его долговыми обязательствами, или без них. А также будет установлена дата аукциона,

– уточнил Коваль.

Также он добавил, что UDP как миноритарный акционер не будет иметь приоритетного права выкупа ТРЦ, а может участвовать в торгах на общих условиях.