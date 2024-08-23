Слишком важна для России

Как сообщают российские СМИ, 20 крупных компаний направили письмо к правительству России, в котором заявляют, что некоторым отраслям грозит банкротство.

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Обратите внимание! Письмо было направлено представителями автомобильной отрасли, строительные предприятия и производители бытовой техники.

Дело в том, что в результате санкций в Россию были прекращены поставки полиметиленфенилизоцианатов (или по-другому метилендифенилдиизоцианат (МДИ)). Их используют в производстве монтажных пен, герметиков, наливных полов, труб, компонентов холодильников и автозапчастей. А самое интересное то, что российская экономика зависит от импорта по этому материалу на 100%.

Сейчас поставщики из Японии, Европы и США прекратили уже отгрузки сырья. К ним впоследствии присоединился даже Китай.

Это решение стало потрясением для отрасли, поскольку с учетом ограниченности складских запасов у участников рынка и ограниченного срока хранения МДИ сохранение этой ситуации в течение нескольких ближайших месяцев повлечет риски остановки и банкротства действующих производств,

– говорится в письме.

По словам исполнительного директора ассоциации НАППАН в России Алексея Горохова, на рынке уже начала паника относительно этой ситуации.