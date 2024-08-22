Какие долги имеет российская экономика

Сейчас общий размер долгов работодателей перед работниками в России составляет 427,4 миллиона рублей.

Читайте также Нож в спину: как Китай нанес торговый удар по России

Прирост просроченной зарплатной задолженности в процентном отношении составил 30,7% за месяц. Такой показатель стал рекордным с января 2013 года, когда долги по зарплатам россиян выросли на 47,4%.

Заметьте! В июле регионами-лидерами по росту просроченной зарплатной задолженности стали Пермский край и Липецкая область. Если коротко, то выплаченные суммы за месяц выросли в 11 раз и 8,3 раза соответственно.

В то же время в Москве, на которую приходится 10% долгов по зарплатам по всей стране, в 7,4 раза выросла просроченная задолженность – это 42,4 миллиона рублей.

А более чем в 5 раз увеличился размер долгов в Карачаево-Черкесии, в 2,6 раза – в Хабаровском крае и на Сахалине, в 2,1 раза – на Камчатке, вдвое – в Свердловской области, на 83,5% – в Мурманской области и на 41% – в Волгоградской области.

Какие проблемы у российского бизнеса

Долги российского бизнеса выросли на 38% за месяц – до 405,9 миллиона рублей. Это произошло, как отмечается, "из-за отсутствия у организаций собственных средств".

Кроме того, перед бюджетниками накопили регионы долгов где-то на 21 миллион рублей. В годовом выражении эта сумма выросла в 22 раза.