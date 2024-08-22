Какие долги имеет российская экономика
Сейчас общий размер долгов работодателей перед работниками в России составляет 427,4 миллиона рублей.
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Прирост просроченной зарплатной задолженности в процентном отношении составил 30,7% за месяц. Такой показатель стал рекордным с января 2013 года, когда долги по зарплатам россиян выросли на 47,4%.
Заметьте! В июле регионами-лидерами по росту просроченной зарплатной задолженности стали Пермский край и Липецкая область. Если коротко, то выплаченные суммы за месяц выросли в 11 раз и 8,3 раза соответственно.
- В то же время в Москве, на которую приходится 10% долгов по зарплатам по всей стране, в 7,4 раза выросла просроченная задолженность – это 42,4 миллиона рублей.
- А более чем в 5 раз увеличился размер долгов в Карачаево-Черкесии, в 2,6 раза – в Хабаровском крае и на Сахалине, в 2,1 раза – на Камчатке, вдвое – в Свердловской области, на 83,5% – в Мурманской области и на 41% – в Волгоградской области.
Какие проблемы у российского бизнеса
Долги российского бизнеса выросли на 38% за месяц – до 405,9 миллиона рублей. Это произошло, как отмечается, "из-за отсутствия у организаций собственных средств".
Кроме того, перед бюджетниками накопили регионы долгов где-то на 21 миллион рублей. В годовом выражении эта сумма выросла в 22 раза.
- На текущий год приходится 45% общей задолженности – это 192,5 миллиона рублей.
- В 2023 году задолженности составляли 22,4%.
- В 2022 году – 32,6%.