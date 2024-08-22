Які борги має російська економіка

Наразі загальний розмір боргів роботодавців перед працівниками в Росії становить 427,4 мільйона рублів.

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Приріст простроченої зарплатної заборгованості у відсотковому відношенні становив 30,7% за місяць. Такий показник став рекордним із січня 2013 року, коли борги із зарплат росіян зросли на 47,4%.

Зауважте! У липні регіонами-лідерами зі зростання простроченої зарплатної заборгованості стали Пермський край та Липецька область. Якщо коротко, то виплачені суми за місяць зросли в 11 разів та 8,3 раза відповідно.

Водночас у Москві, на яку припадає 10% боргів із зарплат по всій країні, у 7,4 раза зросла прострочена заборгованість – це 42,4 мільйона рублів.

А більш ніж у 5 разів збільшився розмір боргів у Карачаєво-Черкесії, у 2,6 раза – у Хабаровському краї та на Сахаліні, у 2,1 раза – на Камчатці, удвічі – у Свердловській області, на 83,5% – у Мурманській області та на 41% – у Волгоградській області.

Які проблеми у російського бізнесу

Борги російського бізнесу зросли на 38% за місяць – до 405,9 мільйона рублів. Це відбулося, як зазначається, "через відсутність в організацій власних коштів".

Крім того, перед бюджетниками накопичили регіони боргів десь на 21 мільйон рублів. У річному вираженні ця сума зросла у 22 рази.