Як санкції впливають на стосунки між Росією та Китаєм

Погіршення торговельних відносин між двома країнами відбувається на фоні продовження проблем російського бізнесу з міжнародними платежами в Китаї. Відтак, експорт до Росії, виражений у юанях, зменшився на 3% після зростання у травні та червні. А все тому, що майже всі китайські банки припинили приймати виплати в юанях з Росії.

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Російські трейдери також висловлюють занепокоєння з приводу того, що китайські банки використовують ослаблення рубля, підвищуючи обмінний курс рубля до юаня. Крім того, китайські постачальники звернулися до російських підприємців з проханням дозволити перевезення вантажів через треті країни.

Цікаво! У 2023 році обсяг торгівлі між сусідніми країнами досяг рекордних 240 мільярдів доларів.

Однак, ізольована економіка Москви після вторгнення значною мірою залежить від торгівлі з Китаєм. А також від закупівлі Китаєм російської нафти та природного газу у російських постачальників за значними знижками.