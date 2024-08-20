З якими товарами виникають проблеми

Ці проблеми виникли через нові вимоги китайських компаній, які тепер готові відправляти товар тільки в ту країну, з якої надійшла оплата, передають російські ЗМІ.

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Російські компанії часто надсилають гроші через посередників в інших країнах, що ускладнює маршрут доставки. Це стосується не тільки товарів, на які поширюються санкції.

Цікаво! Під загрозою опинилися товари подвійного призначення, такі як складна електроніка, комп'ютери, медичне обладнання та верстати. Дійшло до того, що постачальники не хочуть напряму постачати навіть тканини, побоюючись, що їх використають для пошиття форми для збройних сил Росії.

Що змінилося

Ще в липні 2024 року більшість китайських постачальників не цікавилися, чому товар, оплачений з Киргизії, доставляється безпосередньо до Росії.

Зауважте! Тепер вони почали вимагати експортні декларації, щоб уникнути таких ситуацій. Через це імпортерам доводиться додавати нові ланки в ланцюжок поставок, щоб вирішити проблему.

Зараз російські імпортери використовують екзотичні маршрути, такі як Лаос, або транзит через Іран, де порти служать проміжною ланкою. Товари надходять з Об'єднаних Арабських Еміратів, потім йдуть до Азербайджану, і лише звідти на вантажівках до Росії. Це тепер обов’язкова умова багатьох китайських постачальників.

Причина в тому, що китайські постачальники побоюються вторинних санкцій з боку США та Заходу. Банки, в яких вони мають рахунки, вимагають експортні документи, що підтверджують вивезення товарів за межі Китаю, але не в Росію.