Підготовка триває

Як розповів очільник ФДМУ Віталій Коваль, технічно ТРЦ Ocean Plaza у Києві готовий до приватизації. Акціонери виконали необхідну документальну роботу.

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З технічного погляду, Ocean Plaza вже готовий до приватизації. Ми провели всю необхідну підготовчу роботу,

– сказав він.

Борг перед росіянами

Ще на етапі будівництва у ТРЦ виник борг перед кіпрською Ethoder Investments, яка належить Ротенбергам, на суму у 200 мільйонів доларів.

Наразі розв'язання питання щодо боргу торгового центру перебуває у судовій площині. Після того, як суд ухвалить остаточне рішення, буде визначено, чи продаватимемо Ocean Plaza разом з його борговими зобов'язаннями, чи без них. А також буде встановлено дату аукціону,

– уточнив Коваль.

Також він додав, що UDP як міноритарний акціонер не матиме пріоритетного права викупу ТРЦ, а може брати участь у торгах на загальних умовах.