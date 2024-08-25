Позитивні зміни показників

Консолідований чистий дохід "Нової пошти" у першому півріччі 2024 року склав 24,45 мільярда гривень. Це на 22,6% більше, ніж в аналогічний період минулого року.

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Однак консолідований чистий прибуток – 1,48 мільярда гривень, тобто показник впав на 36,9% Валовий прибуток показав позитивну динаміку – 6,05 мільярда гривень (+10,1%).

Операційний прибуток зменшився на 9,2% до 3,17 мільярда гривень. 70 мільйонів гривень компанія витратила на придбання дочірнього підприємства, інвествидатки на обігові активи виросли на 20% і склали 3,54 мільярда гривень.

Що із залишком коштів

У першому півріччі 2024 року залишки коштів "Нової пошти" склали 5,39 мільярда гривень. Це менше, ніж попередній показник (6,55 мільярда), але більше, ніж минулого року (4,47 мільярда).