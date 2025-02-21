ШІ-бум: OpenAI на підйомі, попри появу DeepSeek – скільки активних користувачів сервісу

У лютому 2025 року кількість активних користувачів сервісів OpenAI досягла 400 мільйонів. Це на 33% більше, ніж у грудні.

ChatGPT залучив 400 мільйонів користувачів

За останні місяці подвоїлася і кількість бізнес-клієнтів з платною підпискою – їх наразі понад 2 мільйони. Про це повідомив головний операційний директор компанії Бред Лайткеп у коментарі для CNBC, інформує 24 Канал.

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Лайткеп зазначив, що багато співробітників починають використовувати ChatGPT особисто, а потім рекомендують його своїм роботодавцям.

Довідково. Серед найбільших корпоративних клієнтів OpenAI – Uber, Morgan Stanley, Moderna і T-Mobile.

Розробники, які інтегрують сервіси OpenAI у свої продукти, також значно збільшили свою активність – за останні півроку трафік із їхнього боку подвоївся, а для ШІ-моделі o3 – зріс у п'ять разів. Лайткеп порівняв це з розвитком хмарних сервісів Amazon 20 років тому.

Конкуренція зростає

Стрімке зростання OpenAI відбувається на тлі загострення конкуренції. Китайська компанія DeepSeek, що запустила свою дешеву, але технологічно конкурентну ШІ-модель, підірвала ринок.

DeepSeek лише підтверджує, наскільки глибоко штучний інтелект увійшов у суспільну свідомість. Два роки тому такий рівень був немислимий. Це демонструє реальну силу цих моделей і великий інтерес суспільства до них"

– прокоментував Лайткеп.

Довідково. DeepSeek наприкінці грудня 2024 року випустила безкоштовну ШІ-модель з відкритим кодом, яка була розроблена всього за два місяці із витратами менше 6 мільйонів доларів – значно дешевше, ніж у західних конкурентів. Запуск DeepSeek R1 спричинив справжній фінансовий шок – акції технологічних гігантів, таких як Microsoft, Nvidia, Oracle і Alphabet, різко впали, а загальна ринкова капіталізація компаній зменшилася майже на 1 трильйон доларів.