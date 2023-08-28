Гендиректор Nvidia тепер має 46 мільярдів – успіхи компанії перевищують усі прогнози

Змагання штучних інтелектів стало справжнім трампліном для Nvidia. Прибутки компанії зростають немовби не дріжджах.

Компанія Nvidia Corp. продовжує писати історію свого успіху. Акції корпорації невпинно зростають, що дуже позитивно впливає на прибутки.

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Шалені прибутки Nvidia

На вторинному ринку акції Nvidia зросли на 10%. Це принесло генеральному директору компанії Дженсену Хуангу додати до своїх активів 4,2 мільярда доларів. Тепер Bloomberg оцінює його статки ну 46,1 мільярда доларів.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Частка Хуанга у Nvidia становить 3,5%. Якщо йому вдасться зберегти попередню динаміку, то зовсім мільярдер опиниться у списку 25 найбагатших людей світу.

Акції Nvidia почали зростати під час пандемії COVID-19. У той час зріс попит на чипи та відеокарти для майнінгу криптовалюти. Однак скоро папери почали падати у ціні.

Другим потужнішим поштовхом стала боротьба штучних інтелектів. Бажання гігантів створити найкращу технологію майбутнього допомогло акціям Nvidia зрости більш як утричі.