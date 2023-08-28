Компанія Nvidia Corp. продовжує писати історію свого успіху. Акції корпорації невпинно зростають, що дуже позитивно впливає на прибутки.
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Шалені прибутки Nvidia
На вторинному ринку акції Nvidia зросли на 10%. Це принесло генеральному директору компанії Дженсену Хуангу додати до своїх активів 4,2 мільярда доларів. Тепер Bloomberg оцінює його статки ну 46,1 мільярда доларів.
Частка Хуанга у Nvidia становить 3,5%. Якщо йому вдасться зберегти попередню динаміку, то зовсім мільярдер опиниться у списку 25 найбагатших людей світу.
Акції Nvidia почали зростати під час пандемії COVID-19. У той час зріс попит на чипи та відеокарти для майнінгу криптовалюти. Однак скоро папери почали падати у ціні.
Другим потужнішим поштовхом стала боротьба штучних інтелектів. Бажання гігантів створити найкращу технологію майбутнього допомогло акціям Nvidia зрости більш як утричі.