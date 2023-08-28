Компания Nvidia Corp. продолжает писать историю своего успеха. Акции корпорации постоянно растут, что очень положительно влияет на доходы.

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Безумные прибыли Nvidia

На вторичном рынке акции Nvidia выросли на 10%. Это принесло генеральному директору компании Дженсену Хуангу добавить в свои активы 4,2 миллиарда долларов. Теперь Bloomberg оценивает его состояние в 46,1 миллиарда долларов.

Развивать бизнес легче, если под рукой собственное авто, соответствующее вашему стилю жизни. Да, бестселлер Škoda Octavia – это баланс комфорта и функциональности. Ничего лишнего, только самые лучшие решения, чтобы облегчить ежедневную бизнес-рутину. Матричные фары, беспроводное подключение телефона, Front Assist и Cruise Control, трехзонное кондиционирование и выбор режима движения – это далеко не полный список фишек, которые позволят наслаждаться каждой поездкой.

Доля Хуанга у Nvidia составляет 3,5%. Если ему удастся сохранить предыдущую динамику, совсем миллиардер окажется в списке 25 самых богатых людей мира.

Акции Nvidia начали расти во время пандемии COVID-19. В то время вырос спрос на чипы и видеокарты для майнинга криптовалюты. Однако скоро бумаги начали падать в цене.

Вторым более мощным толчком стала борьба искусственных интеллектов. Желание гигантов создать лучшую технологию будущего помогло акциям Nvidia вырасти более чем в три раза.