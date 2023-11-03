Мільйони людей: у Мінекономіки порахували, скільки працівників потрібно для відбудови України

Через війну мільйони українців були змушені покинути свої домівки, багато хто вирушив за кордон. Втім, для відбудови держави потрібно буде продумати кроки щодо повернення додому.

Скільки людей потрібно для відбудови України

Як повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, відбудова України буде потребувати 4,5 мільйона людей. Уряд вже працює над тим, аби заохочувати до повернення додому людей, які виїхали за кордон.

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Окрім того, мова йде не лише про повоєнну відбудову руйнувань, а також і переналаштування української економіки.

Якщо нам вдасться залучити таку кількість людей, можемо суттєво пришвидшити темпи відновлення,

– вважає Свириденко.

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Зараз Кабінет міністрів розглядає проєкти, які вмотивують українців повернутися додому. Що стосується залучення робочої сили з інших країн, то така опція не обговорюється.

Опитування кажуть, що більшість людей хоче повернутися. Для цього потрібно три умови: безпека, житло і робота,

– розповіла Свириденко.

Вона додала, що уряд вже працює над відповідними кроками та розглядає інші рішення, які дозволять не лише повертати українців додому, а й гарантувати їм безпеку та перспективи.