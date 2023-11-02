Південнокорейська компанія профінансує будівництво шкіл

Одна з найбільших будівельних компаній Азії Ssangyong E&C разом із благодійною організацією Шона Пенна CORE хочуть профінансувати будівництво та ремонт семи об’єктів соціальної інфраструктури в Україні. До них належать:

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будівництво двох дитсадків на Миколаївщині;

будівництво двох шкіл на Миколаївщині;

ремонт лікарні на Миколаївщині;

ремонт ліцею у Миколаєві;

ремонт школи у Харкові.

На батьківщині компанія SsangYong займається будівництвом заводів, доріг, метро, залізниць, аеропортів, гаваней, дамб і мостів. Ті ж споруди, які вона профінансує, матимуть захисні споруди.

Будувати та облаштовувати їх будуть згідно з принципом "Залізне укриття" та рекомендаціями з посібника, який розробило міністерство. Наступні оновлення у цій справі варто чекати на початку 2024 року.

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