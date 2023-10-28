Зростання прибутків оборонпрому США

Сполучені Штати Америки не припиняють допомагати Україні, яка бореться з російськими загарбниками. Допомога включає і велику кількість зброї, яку влада США замовляє у власних оборонних підприємств. Також мова йде про поповнення запасів союзників, які передають свою зброю ЗСУ.

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У результаті оборонні підприємства США почали суттєво більше заробляти. Зокрема, Lockheed Martin, General Dynamics та інше прогнозують, що нові замовлення сотень тисяч снарядів, ракет для Patriot, а також потреба у бронетехніці позитивно вплинуть на їхні фінансові показники.

До речі! Український "Укроборонпром" та німецький Rheinmetall утворили спільне підприємство.

Lockheed, General Dynamics та RTX вже робили заяву про те, що їхні прибутки суттєво зросли. Потреба підтримати Україну та Ізраїль дозволяє їм очікувати ще більшого попиту на військовий товар.

Загалом прибутки американських оборонних компаній зросли від 6% до 20%. Вони вже масштабували виробництво та готуються виготовляти в рази більше боєприпасів.