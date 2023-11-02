Южнокорейская компания профинансирует строительство школ

Одна из самых крупных строительных компаний Азии Ssangyong E&C вместе с благотворительной организацией Шона Пенна CORE хотят профинансировать строительство и ремонт семи объектов социальной инфраструктуры в Украине. К ним относятся:

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строительство двух детсадов в Николаевской области;

строительство двух школ Николаевской области;

ремонт больницы Николаевской области;

ремонт лицея в Николаеве;

ремонт школы в Харькове.

На родине компания SsangYong занимается строительством заводов, дорог, метро, железных дорог, аэропортов, гаваней, дамб и мостов. Те же сооружения, которые она профинансирует, будут иметь защитные постройки.

Строить и обустраивать их будут согласно принципу "Железное укрытие" и рекомендациям из руководства, которое разработало министерство. Следующие обновления по этому делу следует ожидать в начале 2024 года.

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