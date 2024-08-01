Бізнесам не вистачає працівників: у яких сферах найбільший кадровий голод

Мінекономіки ознайомило представників МВФ з поточною ситуацією на українському ринку праці. Нині українській економіці не вистачає 4,5 мільйонів працівників.

Скільки працівників бракує Україні

Під час зустрічі керівництва міністерства з представниками місії МВФ в Україні йшлося про те, що на економіку сьогодні суттєво впливає демографічна ситуація та наявність трудових ресурсів.

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Через війну, виїзд українців за кордон і внутрішню міграцію в країні спостерігаються кадровий дефіцит і структурне безробіття.

Як зазначила заступниця Міністра економіки Тетяна Бережна, якщо у 2021 році офіційний ринок праці налічував 11,5 мільйона працівників, то у 2023 році ця цифра зменшилася до 9 мільйонів офіційно працевлаштованих.

За попередніми розрахунками, для того, щоб забезпечити щорічне зростання ВПП до 2030 року на 7% нам потрібно 4,5 мільйона працівників додатково,

– пояснює чиновниця.

Раніше у Мінсоцполітики також обговорювали проблему дефіциту кадрів і закликали роботодавців активніше залучати до роботи жінок та осіб з інвалідністю. Однак, за словами експертів, не на всіх роботах це можливо зробити.

У яких сферах бракує працівників

Як пояснює директорка консалтингової компанії TalentMatch, HR-експертка Наталія Слинько, деякі роботи для жінок просто неможливі. Наприклад, якщо жінці доводиться піднімати більше ніж 7 кілограмів, то вона законодавчо обмежена в кількості таких підйомів і в часі, протягом якого вона може виконувати цю роботу.

Єдиний вихід чимало роботодавців бачать у тому, щоб обходити закон, але за це передбачено серйозну відповідальність. І хоча це не можна вважати хорошим рішенням, наразі роботодавці у суто "чоловічих" галузях можуть вирішити питання тільки "чорним працевлаштуванням",

– пояснює експертка.

Також часто фізична сила потрібна для виконання робіт в енергетиці. Найбільша нестача кадрів наразі відчувається у виробництві, аграрній сфері, будівельній галузі, логістиці. Внаслідок цього деякі роботодавці змушені вдаватися до підняття зарплат, аби втримати людей на роботі.

В Мінекономіки додають, що аби розв'язати проблему структурного безробіття, держава допомагає людям адаптуватися до змін попиту на ринку праці. Зокрема, пропонуючи опанувати нові, затребувані професії за допомогою програм навчання чи курсів підвищення кваліфікації.