"У мене занадто багато роботи": Ілон Маск розповів, що працює сім днів на тиждень

Голова SpaceX Ілон Маск виступив на конференції B20, де пожалівся що у нього занадто багато роботи. Також мільярдер поділився планами своєї компанії.

"У мене занадто багато роботи, це точно. Я працюю щосили – з ранку до ночі, сім днів на тиждень", – поскаржився Маск під час конференції B20 в Індонезії.

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Бізнес-плани Ілона Маска

Транспортний потенціал

Ілон Маск розповів, що зробив ставку на ракети та підземні тунелі як на способи майбутнього прискорити транспорт і розв’язати проблему заторів. Мільярдер також зауважив потенціал ракет, здатних запускатися з однієї наземної платформи на іншу. Він згадав тунелі для транспорту на електромобілях – дві технології, які розробляють його компанії SpaceX і Boring Company.

У довгостроковій перспективі має сенс мати стартові майданчики по всьому світу. Це дасть змогу подорожувати з одного кінця планети в інший менш ніж за 45 хвилин, а до більшості пунктів призначення – приблизно за 20 хвилин,

– поділився Маск.

Затори та забруднення

Що стосується заторів та забруднення, то Маск вважає, що тунелі є єдиним рішенням. Він зазначив, що летючі автомобілі мають "занадто багато проблем, таких, як шум, погода, небезпека або «можливість того, що вони можуть впасти вам на голову".

Разом з тим тунелі для проїзду електрифікованих транспортних засобів вирішують багато з цих проблем. Засновник компанії Boring, навів як приклад перший тунель такого типу в Лас-Вегасі.

Тунелі – одна з найкращих відповідей на затори на дорогах у багатьох містах, тому що в них можна прорити стільки підземних рівнів, скільки необхідно,

– вважає Маск.

Мільярдер наголосив, що він прагне здійснювати проєкти з Boring Company у країнах, що розвиваються. Наприклад, як-от Індонезія, щоб зробити електромобілі доступнішими у країнах, що розвиваються з допомогою компанії електромобілів Tesla.