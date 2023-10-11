Попри зростання зарплати: українці значно менше шукають роботу за кордоном

Все менша кількість українців відгукується на пропозиції роботи поза межами країни. Показник впав майже на половину у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Як змінилася ситуація

Як свідчать дані дослідження порталу OLX Робота, зараз вдвічі менше українців відгукуються на вакансії за кордоном, аніж це було до війни. Якщо раніше на одне з 4900 оголошень відгукувалися по 8 разів, то зараз цифри впали на 45%.

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На цю ситуацію в основному вплинули два фактори:

чоловіки не можуть виїхати за кордон, а вони мали попит у іноземних роботодавців;

українці, які довго перебувають за кордоном, вже шукають роботу на місцевих ресурсах.

Кого шукають та які зарплати пропонують

Робота, зустрічі, поїздки на природу – відтепер не треба обирати між представницькою зовнішністю та потужністю, адже зі Škoda Kodiaq ви обираєте все це плюс найважливіше – комфорт та безпеку для кожного члена вашої родини. Цей флагманський кросовер поєднав найсучасніші системи допомоги водію, високу потужність та ретельно продуманий інтер'єр. Модель оснащена LED-фарами, системою Side Assist та повним приводом, аби без перешкод прокладати собі та близьким дорогу туди, де на вас чекають нові відкриття.

Найчастіше роботодавці шукають водіїв, будівельників, пакувальників, нянь та доглядальниць. Багато пропозицій роботи для зварювальників та високі – в районі 83 тисяч гривень – зарплати, але на них мало відгукуються, адже цією професією як правило володіють чоловіки.

Медіанна зарплата зросла з 2021 року зросла з 36 500 гривень до 48 500 гривень. Втім, тут основну роль зіграло не підняття рівня оплати праці, а зростання курсу гривні до іноземних валют.