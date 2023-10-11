Как изменилась ситуация

Как свидетельствуют данные исследования портала OLX Работа, сейчас вдвое меньше украинцев отзываются на вакансии за границей, чем это было до войны. Если раньше на одно из 4900 объявлений отзывалось по 8 раз, то сейчас цифры упали на 45%.

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На эту ситуацию в основном повлияли два фактора:

мужчины не могут уехать за границу, а они имели спрос у иностранных работодателей;

украинцы, долго находящиеся за границей, уже ищут работу на местных ресурсах.

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Кого ищут и какие зарплаты предлагают

Чаще всего работодатели ищут водителей, строителей, упаковщиков, нянь и сиделок. Многие предложения работы для сварщиков и высокие – в районе 83 тысячи гривен – зарплаты, но на них мало отзываются, ведь этой профессией как правило владеют мужчины.

Медианная зарплата выросла с 2021 года, выросла с 36 500 гривен до 48 500 гривен. Впрочем, здесь основную роль сыграло не повышение уровня оплаты труда, а рост курса гривны к иностранным валютам.