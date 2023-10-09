Габріель Джадж розповідає про концепцію "роботи для ледачих дівчат". На момент створення цього матеріалу, відео на цю тему переглянули понад 30 мільйонів разів.

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У TikTok набирає популярності тренд про нову концепцію роботи

Певною мірою ця ідея кидає виклик традиційній моделі трудової етики, тоді як головна ціль – досягнення балансу між роботою та особистим життям. Проте цей підхід зовсім не означає, що працювати доведеться менше або легше. Для прикладу, Габріель Джадж, з якої по суті почався тренд, радять дівчатам шукати віддалену роботу з хорошою зарплатнею, яка допоможе покривати усі витрати, але при цьому допоможе уникнути вигорання.

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Користувачі соціальної мережі публікують відео, де розповідають про своє ставлення до концепції "роботи для ледачих дівчат", діляться власним професійним досвідом та побажаннями щодо роботи. Тренд обговорюють в різних країнах, на телебаченні, а також свої історії публічно обговорюють чоловіки.

24 Канал нещодавно розповідав про новий скандал, у який потрапив американський мільярдер Ілон Маск. Річ у тому, що користувачі соціальної мережі X почали розповідати про підозріле зникнення "вподобайок" з серії постів, де автор критикує засновника компаній Tesla та SpaceX. Також Комісія з цінних паперів та бірж США розслідує придбання на той момент компанії Twitter Ілоном Маском. Регулятор прагне з'ясувати, чи порушував бізнесмен федеральне законодавство у 2022 році.