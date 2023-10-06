SEC подала до суду на Маска

У поданій заяві SEC зазначається, що в травні 2023 року комісія надіслала Ілону Маску повістку з вимогою надати свідчення в офісі Комісії у Сан-Франциско й він погодився з'явитися 15 вересня. Однак за два дні до цього Маск висунув "кілька неправдивих заперечень" і повідомив SEC, що не з'явиться.

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Мільярдер також відмовився від пропозиції SEC дати свідчення в Техасі в жовтні або листопаді. Нагадаємо, що у травні 2022 року SEC заявила, що розслідує розкриття мільярдером інформації щодо його частки в Twitter, ставлячи під сумнів те, чи подав він відповідні документи.

Розслідування SEC стосується:

можливих порушень Маском федерального законодавства про цінні папери у 2022 році, коли він купив акції Twitter; заяв та подань до SEC, які він зробив у зв'язку з цією угодою.

Нагадаємо! Ілон Маск купив соціальну мережу Twitter за 44 мільярди доларів.

Що каже Ілон Маск

Згідно з поданою заявою, Маск надав SEC документи, що стосуються розслідування, і раніше вже давав свідчення в липні 2022 року в онлайн форматі.

SEC вже неодноразово брала свідчення у пана Маска в рамках цього помилкового розслідування – досить,

– заявила адвокат Маска Алекса Спіро.

Ілон Маск у своє виправдання також заявив, що SEC намагається "переслідувати" його. У SEC додали, що адвокат Маска повідомив, мовляв, йому потрібен час, щоб ознайомитися з потенційно важливими матеріалами, що містяться в біографії Маска, які були опубліковані минулого місяця.