Річ у тому, що багато користувачів платформи X заявляють, що дописи про Ілона Маска підозріло втрачають "вподобайки". Серед них як іноземці, так й українці. Через це вони знову й знову публікують цей тред, інформує 24 Канал.

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Які пости про Маска втрачають "вподобайки "

У центрі уваги опинилися дописи, які публікує учасник постдокторантури у фінському університеті Пекка Калліоніемі. Він досліджує питання соціальних мереж, дезінформації та алгоритмів, за даними його профілю у LinkedIn. У соціальній мережі X Калліоніемі періодично розповідає про відомих людей, представників різних сфер, підприємців, які поширюють російську пропаганду.

Що таке постдокторантура Це наукова програма в університетах та наукових закладах, яка передбачає проведення унікальних досліджень, отримання ними наукових результатів, які забезпечують розв'язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані в наукових виданнях.

Зокрема, Пекка Калліоніемі зробив окремий тред про Ілона Маска, у дописах якого дуже часто можна помітити проросійські наративи. Проте найдивніше почалося після того, як мільярдер потрапив під шквал критики через скандальний пост про президента України Володимира Зеленського.

Пізніше на цьому тлі користувачі соціально мережі почали писати, що тред Пекка Калліоніемі втрачає "вподобайки". Через це проти Ілона Маска посипалися звинувачення у маніпуляціях зі статистикою, адже з кінця 2022 року він є власником компанії. Ось деякі з дописів користувачів у соціальній мережі: