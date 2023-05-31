Чому ціна на Twitter знизилася

Компанія Fidelity, яка є зовнішнім інвестором соцмережі, нещодавно вкотре знизила вартість своєї частки. Також вона повідомила, що Twitter став коштувати дешевше у три рази, порівняно з періодом до купівлі Ілоном Маском.

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Нагадаємо! В жовтні 2022 року Маск купив компанію та соцмережу Twitter за 44 мільярдів доларів. Після цього він значно скоротив штат, що привело до збоїв у системі та змінив правила модерації, які дозволили російській пропаганді вільно поширюватися соцмережею.

Відтоді, як Маск викупив компанію Twitter зазнає фінансових труднощів. В березні він заявив, що компанія втратила 50% доходів від реклами через проблеми з модерацією. А відшкодувати ці гроші коштом продажу підписки на Twitter Blue – не вдалося.

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