Чому ціна на Twitter знизилася

Компанія Fidelity, яка є зовнішнім інвестором соцмережі, нещодавно вкотре знизила вартість своєї частки. Також вона повідомила, що Twitter став коштувати дешевше у три рази, порівняно з періодом до купівлі Ілоном Маском.

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Відтоді, як Маск викупив компанію Twitter зазнає фінансових труднощів. В березні він заявив, що компанія втратила 50% доходів від реклами через проблеми з модерацією. А відшкодувати ці гроші коштом продажу підписки на Twitter Blue – не вдалося.

Компанія Twitter придбала стартап Laskie

  • Придбання стартапу Laskie – це перший крок до реалізації амбітного та масштабного плану Ілона Маска. Мільярдер прагне перетворити Twitter на "суперзастосунок", який включатиме низку різних функцій. Зокрема, йдеться про платежі.

  • Наразі не відомо, скільки саме компанія Twitter заплатила за стартап. Водночас особи, які знайомі з ситуацією, повідомляють, що йдеться про десятки мільйонів доларів.

  • Крім того, додають, що за умовами угоди, оплату провели готівкою та акціями. Laskie заснували у 2021 році.