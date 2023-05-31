Почему цена на Twitter снизилась

Компания Fidelity, которая является внешним инвестором соцсети, недавно снизила стоимость своей доли. Также она сообщила, что Twitter стал стоить дешевле в три раза по сравнению с периодом до покупки Илоном Маском.

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Напомним! В октябре 2022 года Маск купил компанию и соцсеть Twitter за 44 миллиарда долларов. После этого он значительно сократил штат, что привело к сбоям в системе и изменило правила модерации, которые позволили российской пропаганде свободно распространяться соцсетью.

С тех пор, как Маск выкупил компанию Twitter испытывает финансовые трудности. В марте он заявил, что компания потеряла 50% доходов от рекламы из-за проблем с модерацией. А возместить эти деньги за счет продажи подписки на Twitter Blue – не удалось.

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