Почему цена на Twitter снизилась
Компания Fidelity, которая является внешним инвестором соцсети, недавно снизила стоимость своей доли. Также она сообщила, что Twitter стал стоить дешевле в три раза по сравнению с периодом до покупки Илоном Маском.
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С тех пор, как Маск выкупил компанию Twitter испытывает финансовые трудности. В марте он заявил, что компания потеряла 50% доходов от рекламы из-за проблем с модерацией. А возместить эти деньги за счет продажи подписки на Twitter Blue – не удалось.
Компания Twitter приобрела стартап Laskie
Приобретение стартапа Laskie – это первый шаг к реализации амбициозного и масштабного плана Илона Маска. Миллиардер стремится превратить Twitter в "суперприложение", которое будет включать ряд различных функций. В частности, речь идет о платежах.
Пока не известно, сколько именно компания Twitter заплатила за стартап. В то же время лица, знакомые с ситуацией, сообщают, что речь идет о десятках миллионов долларов.
Кроме того, добавляют, что по условиям соглашения оплату произвели наличными и акциями. Laskie была основана в 2021 году.