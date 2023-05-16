Почему это важно

Приобретение стартапа Laskie – это первый шаг к реализации амбициозного и масштабного плана Илона Маска. Миллиардер стремится превратить Twitter в "суперприложение", которое будет включать ряд различных функций. В частности, речь идет о платежах.

Достойно внимания Догнать довоенные показатели: McDonald's возобновил работу еще в двух городах

Пока не известно, сколько именно компания Twitter заплатила за стартап. В то же время лица, знакомые с ситуацией, сообщают, что речь идет о десятках миллионов долларов. Кроме того, добавляют, что по условиям соглашения оплату произвели наличными и акциями.

Laskie была основана в 2021 году. Главный офис компании был расположен в Сан-Франциско, США. На официальном сайте стартапа указано, что этот сервис больше не доступен.

Это не первые важные изменения в корпоративном мире Илона Маска. Недавно американский бизнесмен заявил, что уходит с должности генерального директора Twitter. Позже стало известно, что новой главой социальной сети станет Линда Яккарино, ранее занимавшая должность руководителя по рекламе NBCUniversal.