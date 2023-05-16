Чому це важливо

Придбання стартапу Laskie – це перший крок до реалізації амбітного та масштабного плану Ілона Маска. Мільярдер прагне перетворити Twitter на "суперзастосунок", який включатиме низку різних функцій. Зокрема, йдеться про платежі.

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Наразі не відомо, скільки саме компанія Twitter заплатила за стартап. Водночас особи, які знайомі з ситуацією, повідомляють, що йдеться про десятки мільйонів доларів. Крім того, додають, що за умовами угоди, оплату провели готівкою та акціями.

Laskie заснували у 2021 році. Головний офіс компанії був розташований у Сан-Франциско, США. Наразі на офіційному сайті стартапу вказано, що цей сервіс більше не доступний.

Це не перші важливі зміні у корпоративному світі Ілона Маска. Недавно американський бізнесмен заявив, що йде з посади генерального директора Twitter. Пізніше стало відомо, що новою очільницею соціальною мережі стане Лінда Яккаріно, яка раніше обіймала посаду очільниці з реклами NBCUniversal.