Всесвітня мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s після повномасштабного вторгнення російських окупантів припинила роботу в Україні. Зараз компанія намагається відновлювати діяльність всюди, де це можливо.

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Відкриття McDonald’s у Полтаві та Кременчуці

Як повідомила пресслужба компанії, 16 травня відновили роботу ресторани у Полтаві та Кременчуці. Також McDonald’s заявляє, що на цей час вже відновив роботу більш як 70% ресторанів в України. Загалом зараз в Україні працює 87 закладів McDonald’s.

Внаслідок припинення діяльності з початком війни McDonald’s зазнав шалених збитків. Чистий збиток за підсумками 2022 року склав аж 2,04 мільярдів гривень. Компанія аргументувала закриття усіх закладів турботою про безпеку своїх працівників.

Відновлювати роботу у південній та східній частині України компанія почала наприкінці березня. Тоді McDonald’s повернувся в Одесу та Одеську область.

Наступне повернення відбулося у Дніпрі, там 25 квітня знову запрацювали 5 ресторанів McDonald’s.