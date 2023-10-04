Дело в том, что многие пользователи платформы X заявляют, что ряд сообщений об Илоне Маске подозрительно теряют "лайки". Среди них, как иностранцы, так и украинцы. Поэтому они снова и снова публикуют этот тред, информирует 24 Канал.

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Какие посты о Маске теряют "лайки"

В центре внимания оказались сообщения, публикуемые участником постдокторантуры в финском университете Пекка Каллиониеми. Он исследует вопросы социальных сетей, дезинформации и алгоритмов, по данным его профиля в LinkedIn. В социальной сети X Каллионием периодически рассказывает об известных людях, представителях разных сфер, предпринимателях, распространяющих российскую пропаганду.

Что такое постдокторантура Это научная программа в университетах и научных учреждениях, которая предусматривает проведение уникальных исследований, получение ими научных результатов, обеспечивающих решение важной теоретической или прикладной проблемы, имеющих общенациональное или мировое значение и опубликованные в научных изданиях.

В частности, Пекка Каллиониеми сделал отдельный тред об Илоне Маска, в сообщениях которого очень часто можно заметить пророссийские нарративы. Однако самое удивительное началось после того, как миллиардер попал под шквал критики из-за скандального поста о президенте Украины Владимире Зеленском.

Позже на этом фоне пользователи социально сети начали писать, что тред Пекка Каллиониеми теряет "лайки". Поэтому против Илона Маска посыпались обвинения в манипуляциях со статистикой, ведь с конца 2022 года он является владельцем компании. Вот некоторые из сообщений пользователей социальной сети: