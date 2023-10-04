Реакцию общества на изменения от НБУ можно понять. Впрочем, чтобы прояснить ситуацию на рынке, и как она повлияет на бизнес и людей, 24 Канал побеседовал с главой Ассоциации украинских банков Андреем Дубасом.

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До начала полномасштабного вторжения Украина почти десять лет жила в условиях, когда курс гривны к иностранной валюте определялся рынком. НБУ мог "срезать" пиковые, резкие шаги – когда валюта сильно укрепляется или девальвирует.

"Для экономики это очень полезно, ведь фактически Нацбанк создавал понимание сезонности курса. Украина – аграрная страна с хорошо развитой металлургией. К лету гривна всегда укреплялась, а затем до конца года плавно девальвировала", – рассказал Андрей Дубас.

Что происходит с курсом сегодня

Когда началась большая война, НБУ ввел много ограничений, в частности, по фиксации курса для того, чтобы не позволить спекулянтам расшатать ситуацию. В течение полутора лет на рынке наблюдается постоянная стабилизация.

Еще в начале года в Нацбанке заверили, что, когда будут видеть предпосылки, постепенно смягчают валютные ограничения.

Одно из таких смягчений – постепенный переход к управляемой гибкости. На что следует обратить внимание гражданам: вчера был первый показательный день. Когда только начались торги на Межбанке, были определенные волнения, а затем, когда спрос и предложение были удовлетворены – разница между покупкой и продажей доллара сузилась до приемлемых пределов.

– заметил Дубас.

У Нацбанка есть все возможности для урегулирования ситуации на валютном рынке. В частности, если будут видеть стремительный рост спроса или его снижение – на это будут реагировать и вносить свои интервенции для того, чтобы стабилизировать все.

По словам банкира, для экономики это решение очень полезно. К тому же это не навредит ни гражданам, ни бизнесу в целом.

Андрей Дубас об управляемой гибкости обменного курса: смотрите видео

Показатели отличные

Если бы курс доллара не зафиксировали в первые дни войны, большое количество населения могло предпринимать шаги, которые привели бы к роковым последствиям. С этим в дальнейшем было бы очень трудно справиться.

Для этого и. фактически есть регуляторы во всем мире. Они как раз не допускают пиковых ситуаций, которые потом сложно поправить.

В начале войны НБУ ввел ограничения, с которыми кому-то могло быть тяжело. Но в условиях полномасштабной агрессии, остановки металлургической отрасли, проблем с аграрным сектором, когда курс девальвировал всего на 25% – это очень хорошие результаты.

– заметил банкир.

По результатам первого дня торгов на Межбанке курс был зафиксирован практически в тех же пределах, которые были в Украине на протяжении прошедших полутора лет в условиях фиксированного курса.

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