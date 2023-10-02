Каким будет курс доллара в октябре

На последней неделе сентября, в понедельник и вторник, НБУ зафиксировал значительные всплески спроса на иностранную валюту со стороны населения по всем каналам. Про ситуацию на финансовом рынке 24 Каналу рассказала банкир Анна Золотько.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Пиковых отметок его стоимость достигла во вторник, когда курс пересек отметку в 38,6 гривен за доллар. Некоторые представители рынка тестировали даже уровень 38,75 гривен за доллар.

Золотько отмечает, что на наличном рынке дневные показатели были больше на 7 – 9 миллионов долларов за средние уровни. Объем покупки безналичной валюты в первые дни недели достигал 30 миллионов долларов, что вдвое больше обычных показателей.

Уже начиная со среды ситуация на рынке начала успокаиваться. Объемы покупки валюты населением начали снижаться, а наличный курс, реагируя на сокращение спроса, начал быстро падать.

К выходным стоимость американского доллара опустилась до 38,1 – 38,2 гривны за доллар. До "спокойных" 15 копеек сократилась и разница между курсами продаж и покупки доллара США на сером рынке,

– сообщает банкир

Такой динамичный рост курса на время поддерживал панический спрос, и было очевидно, что за курсовым всплеском должен наступить период коррекции. Золотько акцентирует, что он наступил даже раньше, чем ожидали участники рынка: уже вечером вторника стоимость доллара на наличном рынке опустилась до 38,4 – 38,5 гривны за доллар.

На мой взгляд, на этой неделе курс доллара будет находиться в коридоре 37,7 – 38,5 гривны за доллар,

– прогнозирует Золотько

Банкир считает, что большая часть этой недели должна пройти относительно спокойно. Хотя стабилизационные процессы на рынке еще не завершены, и колебания курса даже в течение одного дня могут быть достаточно ощутимы. При этом ожидается небольшое укрепление гривны в течение первых дней недели и умеренный рост стоимости доллара в конце из-за приближающейся переходной даты и значительных выплат зарплат украинцам.

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